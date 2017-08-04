У Парижі за футболками Неймара вишикувалася величезна черга фанатів ПСЖ

В продаж надійшли футболки ПСЖ із прізвищем Неймара на спині і вже доступні парижанам на домашній арені «Парк де Пренс», повідомляє Чемпіонат.

Задовго до відкриття магазину з клубною атрибутикою біля входу вишикувалася величезна черга з вболівальників, охочих придбати футболку Неймара.

Нагадаємо, що Неймар самостійно викупив контракт у свого колишнього клубу «Барселони» за € 222 млн.

Офіційно футбольній громадськості Неймар буде представлений 5 серпня перед матчем 1-го туру французької Ліги 1 «ПСЖ» — «Ам'єн». Першу гру в новій команді він проведе в рамках 2-го туру Ліги 1, коли ПСЖ буде протистояти "Генгам".