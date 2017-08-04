Київське "Динамо" зіграє у плей-офф відбору Ліги Європи з португальським "Марітіму", "Олександрія" - з БАТЕ

Сьогодні в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування останнього раунду кваліфікації - плеф-офф другого за значущістю єврокубку Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з результатами жеребкування київське "Динамо" зіграє з португальським "Марітіму", а "Олександрія" - з БАТЕ (Білорусь).

Перші матчі пройдуть у Фуншалі (Португалія) і Борисові (Білорусь).

Ігри відбудуться 17 і 24 серпня.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" у 3-му раунді відбору програв за сумою двох матчів швейцарському "Янг Бойз" (3:1, 0:2), а "Олександрія" у 3-му раунді Ліги Європи обіграла румунську "Астру" (0:0, 1:0).