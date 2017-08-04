Кривдник київського "Динамо" "Янг Бойз" зіграє з російським ЦСКА в плей-офф відбору ЛЧ
13:52, 04 серпня 2017Футбол
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Відбулося жеребкування останнього етапу кваліфікації найпрестижнішого єврокубка.
Визначилися пари останнього раунду відбору ЛЧ / uefa.com
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якій кривднику київського "Динамо" швейцарському "Янг Бойз" дістався в суперники російський ЦСКА (Москва), повідомляє офіційний сайт змагань.
Повний список пар виглядає наступним чином:
Шлях чемпіонів
«Карабах» – «Копенгаген»
АПОЕЛ – «Славія» Прага
«Олімпіакос» – «Рієка»
«Селтік» – «Астана»
«Хапоель» Беер-Шева – «Марібор»
Шлях представників ліг
«Істанбул» – «Севілья»
«Янг Бойз» – ЦСКА
«Наполі» – «Ніцца»
«Хоффенхайм» – «Ліверпуль»
«Спортинг» – «Стяуа»
Перші матчі раунду відбудуться 15 та 16 серпня. Матчі у відповідь – 22 та 23 серпня.
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