Кривдник київського "Динамо" "Янг Бойз" зіграє з російським ЦСКА в плей-офф відбору ЛЧ

Відбулося жеребкування останнього етапу кваліфікації найпрестижнішого єврокубка.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якій кривднику київського "Динамо" швейцарському "Янг Бойз" дістався в суперники російський ЦСКА (Москва), повідомляє офіційний сайт змагань. Повний список пар виглядає наступним чином: Шлях чемпіонів «Карабах» – «Копенгаген» АПОЕЛ – «Славія» Прага «Олімпіакос» – «Рієка» «Селтік» – «Астана» «Хапоель» Беер-Шева – «Марібор» Шлях представників ліг «Істанбул» – «Севілья» «Янг Бойз» – ЦСКА «Наполі» – «Ніцца» «Хоффенхайм» – «Ліверпуль» «Спортинг» – «Стяуа» Перші матчі раунду відбудуться 15 та 16 серпня. Матчі у відповідь – 22 та 23 серпня.

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