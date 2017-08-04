Кривдник київського "Динамо" "Янг Бойз" зіграє з російським ЦСКА в плей-офф відбору ЛЧ

13:52, 04 серпня 2017
Футбол
178

Відбулося жеребкування останнього етапу кваліфікації найпрестижнішого єврокубка.

Визначилися пари останнього раунду відбору ЛЧ / uefa.com

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якій кривднику київського "Динамо" швейцарському "Янг Бойз" дістався в суперники російський ЦСКА (Москва), повідомляє офіційний сайт змагань.

Повний список пар виглядає наступним чином:

Шлях чемпіонів

«Карабах» – «Копенгаген»

АПОЕЛ – «Славія» Прага

«Олімпіакос» – «Рієка»

«Селтік» – «Астана»

«Хапоель» Беер-Шева – «Марібор»

Шлях представників ліг

«Істанбул» – «Севілья»

«Янг Бойз» – ЦСКА

«Наполі» – «Ніцца»

«Хоффенхайм» – «Ліверпуль»

«Спортинг» – «Стяуа»

Перші матчі раунду відбудуться 15 та 16 серпня. Матчі у відповідь – 22 та 23 серпня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #жеребкування раунду плей-офф відбору ЛЧ#пари плей-офф відбору Ліги чемпіонів