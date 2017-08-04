Хорват Вида піде з "Динамо" після вильоту команди з Ліги чемпіонів - турецькі ЗМІ

28-річний захисник «Динамо» і збірної Хорватії Домагой Віда прийняв рішення покинути київський клуб найближчим часом, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Haberturk.

Причиною став виліт «Динамо» від «Янг Бойз» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Читайте такожШвейцарські граблі українського футболуОсновним претендентом на футболіста є турецький «Бешикташ». Трансфер може відбутися вже наступного тижня.

Контракт Види з «Динамо» закінчується в грудні поточного року, сума трансферу складе близько €3 мільйонів.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло швейцарському "Янг Бойз" за сумою двох матчів у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.