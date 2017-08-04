У Києві відбулося жеребкування третього раунду Кубка України
20 команд були розділені на 10 пар
У київському Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
На цьому етапі змагань до переможців другого раунду приєднається шість команд Прем'єр-ліги – «Ворскла», «Сталь», «Карпати», «Зірка», «Маріуполь» та «Верес».
Пари третього попереднього етапу Кубка України:
«Авангард» - «Ворскла»
«Колос» - ФК «Маріуполь»
«Геліос» - «Десна»
«Перлина» - «Сталь»
ФК «Демня» - ФК «Львів»
«Агробізнес» - «Верес»
«Інгулець» - «Арсенал-Київ»
«Дніпро-1» - «Гірник-Спорт»
«Прикарпаття» - «Карпати»
«Таврія» - «Зірка»
Матчі відбудуться на полях команд, які вказані першими.
Зазначимо також, що вже на наступному етапі змагань - 1/8 фіналу - до 10 переможців третього попереднього етапу змагань приєднаються 6 найсильніших команд УПЛ.