У Києві відбулося жеребкування третього раунду Кубка України

У київському Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На цьому етапі змагань до переможців другого раунду приєднається шість команд Прем'єр-ліги – «Ворскла», «Сталь», «Карпати», «Зірка», «Маріуполь» та «Верес».

Пари третього попереднього етапу Кубка України:

«Авангард» - «Ворскла»

«Колос» - ФК «Маріуполь»

«Геліос» - «Десна»

«Перлина» - «Сталь»

ФК «Демня» - ФК «Львів»

«Агробізнес» - «Верес»

«Інгулець» - «Арсенал-Київ»

«Дніпро-1» - «Гірник-Спорт»

«Прикарпаття» - «Карпати»

«Таврія» - «Зірка»

Матчі відбудуться на полях команд, які вказані першими.

Зазначимо також, що вже на наступному етапі змагань - 1/8 фіналу - до 10 переможців третього попереднього етапу змагань приєднаються 6 найсильніших команд УПЛ.