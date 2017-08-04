Головний тренер "Олександрії" Шаран назвав історичною перемогу над румунською "Астрою" в ЛЄ

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран прокоментував матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому його підопічні здолали румунську "Астру", повідомляє офіційний сайт "Олександрії".

«Налаштовували хлопців на боротьбу і дисципліновану гру в захисті, але не ставили завдання забити швидкий м'яч. Хотіли, щоб "Астра" розкрилася, а у нас з'явилися вільні зони, адже у Сітало, Цурікова і Старенького є непогана швидкість. Хотіли зіграти простіше, щоб вичавити максимум з довгих передач за спину або в зону», - розповів план на гру Шаран.

«Йшли до цієї мети і акцентували увагу на цих двох матчах в підготовчому періоді, тому дещо блякло до цього виглядали в чемпіонаті, але хлопці виконали те, що ми хотіли від них бачити», - зазначив головний тренер.

З негативних моментів, тренер відзначив слабку реалізацію:

«Проблема забивного форварда залишається, адже маємо трьох хороших нападників, але вони не забивають стільки, скільки б нам хотілося. Передумов для другого забитого м'яча було сьогодні предостатньо. Буду робити все, щоб хлопці розуміли важливість кожної гри і вже матч з "Чорноморцем" провели непогано», - акцентував Шаран.

Як повідомляв УНІАН, "Олександрія" переграла за сумою двох матчів "Астру" і вийшла в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Ця перемога стала для "Олександрії" першою в єврокубковій історії. У минулому сезоні підопічні Володимира Шарана в дебютних для себе матчах єврокубків на тій же стадії ЛЄ поступилися хорватському "Хайдуку" зі Спліта (0:3, 1:3).