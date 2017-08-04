Голландський ПСВ сенсаційно вилетів з єврокубків: результати 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер ввечері відбулися поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Нагадаємо, "Олександрія" пройшла румунську "Астру", а донецький "Олімпік" поступився грецькому ПАОКу.

Серед результатів інших матчів варто відзначити сенсаційну поразку голландського ПСВ від "Осієка" (Хорватія), причому в обох поєдинках - вдома і на виїзді. Також припинив боротьбу німецький "Фрайбург", який поступився словенському "Домжале". У найбільш пізній дуелі, яка завершилася, коли в Києві була вже середина ночі, португальська "Брага" лише в додатковий час обіграла шведський АІК, забивши вирішальний гол на 120+1-й хвилині.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд.

Другі матчі

2 серпня

Сьон (Швейцарія) — Судува (Литва) 1:1 (перший матч — 0:3)

АЕЛ (Кіпр) — Аустрія (Австрія) 1:2 (перший матч — 0:0)

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Динамо Мінськ (Білорусь) – АЕК (Кіпр) 1:1 (перший матч – 0:2)

Шкендія (Македонія) – Тракай (Литва) 3:0 (перший матч – 1:2)

Одд (Норвегія) – Динамо Загреб (Хорватія) 0:0 (перший матч – 1:2)

Габала (Азербайджан) – Панатінаїкос (Греція) 1:2 (перший матч – 0:1)

Аполлон (Кіпр) – Абердін (Шотландія) 2:0 (перший матч – 1:2)

Олександрія (УКРАЇНА) – Астра (Румунія) 1:0 (перший матч – 0:0)

Відеотон (Угорщина) – Бордо (Франція) 1:0 (перший матч – 1:2)

Спарта (Чехія) – Црвена Звезда (Сербія) 0:1 (перший матч – 0:2)

Зеніт (Росія) – Бней Ієгуда (Ізраїль) 0:1 (перший матч – 2:0)

Фолу Еш (Люксембург) – Естерсунд (Швеція) 1:2 (перший матч – 0:1)

Фенербахче (Туреччина) – Штурм (Австрія) 1:1 (перший матч – 2:1)

Люнгбю (Данія) – Краснодар (Росія) 1:3 (перший матч – 1:2)

Марітіму (Португалія) – Ботєв (Болгарія) 2:0 (перший матч – 0:0)

Скендербеу (Албанія) – Млада (Чехія) 2:1 (перший матч – 1:2), по пенальті 4:2

ПАОК (Греція) – Олімпік (УКРАЇНА) 2:0 (перший матч – 1:1)

Лех (Польща) – Утрехт (Нідерланди) 2:2 (перший матч – 0:0)

Хайдук (Хорватія) – Брондбю (Данія) 2:0 (перший матч – 0:0)

Мітьюлланд (Данія) – Арка (Польща) 2:1 (перший матч – 2:3)

Альтах (Австрія) – Гент (Бельгія) 3:1 (перший матч – 1:1)

Атлетик (Іспанія) – Динамо Бухарест (Румунія) 3:0 (перший матч – 1:1)

Остенде (Бельгія) – Марсель (Франція) 0:0 (перший матч – 2:4)

Мілан (Італія) – Університатя (Румунія) 2:0 (перший матч – 1:0)

Ружомберок (Словаччина) – Евертон (Англія) 0:1 (перший матч – 0:1)

Осієк (Хорватія) – ПСВ (Нідерланди) 1:0 (перший матч – 1:0)

Паніоніос (Греція) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 0:1 (перший матч – 0:1)

Домжале (Словенія) – Фрайбург (Німеччина) 2:0 (перший матч – 0:1)

Брага (Португалія) – АІК (Швеція) 2:1 (перший матч – 1:1)

У п'ятницю в Ньоні, о 14.00 відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи. Серед сіяних у цьому раунді буде і київське "Динамо", яке напередодні вилетіло з Ліги чемпіонів.