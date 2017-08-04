Голландський ПСВ сенсаційно вилетів з єврокубків: результати 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Серед невдах кваліфікації також і німецький "Фрайбург".
У четвер ввечері відбулися поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Нагадаємо, "Олександрія" пройшла румунську "Астру", а донецький "Олімпік" поступився грецькому ПАОКу.
Серед результатів інших матчів варто відзначити сенсаційну поразку голландського ПСВ від "Осієка" (Хорватія), причому в обох поєдинках - вдома і на виїзді. Також припинив боротьбу німецький "Фрайбург", який поступився словенському "Домжале". У найбільш пізній дуелі, яка завершилася, коли в Києві була вже середина ночі, португальська "Брага" лише в додатковий час обіграла шведський АІК, забивши вирішальний гол на 120+1-й хвилині.
Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд.
Другі матчі
2 серпня
Сьон (Швейцарія) — Судува (Литва) 1:1 (перший матч — 0:3)
АЕЛ (Кіпр) — Аустрія (Австрія) 1:2 (перший матч — 0:0)
Читайте такожРазом з "Динамо" в кваліфікації ЛЧ провалився і "Аякс" 3 серпня
Динамо Мінськ (Білорусь) – АЕК (Кіпр) 1:1 (перший матч – 0:2)
Шкендія (Македонія) – Тракай (Литва) 3:0 (перший матч – 1:2)
Одд (Норвегія) – Динамо Загреб (Хорватія) 0:0 (перший матч – 1:2)
Габала (Азербайджан) – Панатінаїкос (Греція) 1:2 (перший матч – 0:1)
Аполлон (Кіпр) – Абердін (Шотландія) 2:0 (перший матч – 1:2)
Олександрія (УКРАЇНА) – Астра (Румунія) 1:0 (перший матч – 0:0)
Відеотон (Угорщина) – Бордо (Франція) 1:0 (перший матч – 1:2)
Спарта (Чехія) – Црвена Звезда (Сербія) 0:1 (перший матч – 0:2)
Зеніт (Росія) – Бней Ієгуда (Ізраїль) 0:1 (перший матч – 2:0)
Фолу Еш (Люксембург) – Естерсунд (Швеція) 1:2 (перший матч – 0:1)
Фенербахче (Туреччина) – Штурм (Австрія) 1:1 (перший матч – 2:1)
Люнгбю (Данія) – Краснодар (Росія) 1:3 (перший матч – 1:2)
Марітіму (Португалія) – Ботєв (Болгарія) 2:0 (перший матч – 0:0)
Скендербеу (Албанія) – Млада (Чехія) 2:1 (перший матч – 1:2), по пенальті 4:2
ПАОК (Греція) – Олімпік (УКРАЇНА) 2:0 (перший матч – 1:1)
Лех (Польща) – Утрехт (Нідерланди) 2:2 (перший матч – 0:0)
Хайдук (Хорватія) – Брондбю (Данія) 2:0 (перший матч – 0:0)
Мітьюлланд (Данія) – Арка (Польща) 2:1 (перший матч – 2:3)
Альтах (Австрія) – Гент (Бельгія) 3:1 (перший матч – 1:1)
Атлетик (Іспанія) – Динамо Бухарест (Румунія) 3:0 (перший матч – 1:1)
Остенде (Бельгія) – Марсель (Франція) 0:0 (перший матч – 2:4)
Мілан (Італія) – Університатя (Румунія) 2:0 (перший матч – 1:0)
Ружомберок (Словаччина) – Евертон (Англія) 0:1 (перший матч – 0:1)
Осієк (Хорватія) – ПСВ (Нідерланди) 1:0 (перший матч – 1:0)
Паніоніос (Греція) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 0:1 (перший матч – 0:1)
Домжале (Словенія) – Фрайбург (Німеччина) 2:0 (перший матч – 0:1)
Брага (Португалія) – АІК (Швеція) 2:1 (перший матч – 1:1)
У п'ятницю в Ньоні, о 14.00 відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи. Серед сіяних у цьому раунді буде і київське "Динамо", яке напередодні вилетіло з Ліги чемпіонів.