Неймар за рекордні гроші - 222 мільйони євро - став гравцем "ПСЖ" до 2022 року

Бразильський форвард Неймар підписав контракт з "ПСЖ", повідомляє офіційний сайт клубу. Угода Неймара з "ПСЖ" розрахована до літа 2022 року.

Бразилець формально перейшов в паризький клуб як вільний агент — сьогодні він сам викупив свій контракт у "Барселони" за рекордні для світового футболу 222 мільйони євро.

Дебютувати в новій команді Неймар зможе вже 5 серпня, у матчі 1-го туру чемпіонату Франції проти "Ам'єна".

При цьому каталонці вже заявили, що подадуть позов до УЄФА, щоб перевірити походження цих грошей, і якщо вони зможуть довести, що їх надав "ПСЖ", то французів може чекати покарання за недотримання фінансового фейр-плей.

Також трансфер відмовилася візувати і іспанська Ла Ліга, чиє керівництво вважає, що Неймар був викуплений за гроші з бюджету Катару, що суперечить правилам УЄФА.

Нагадаємо, 25-річний Неймар виступав за "Барселону" з 2013 року. Загалом на його рахунку 105 голів у 186 матчах за клуб (у тому числі в минулому сезоні – 45 матчів, 20 голів). У футболці "синьо-гранатових" бразилець двічі виграв чемпіонат Іспанії, тричі – Кубок країни і один раз Лігу чемпіонів.