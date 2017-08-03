Донецький "Олімпік" програв у Греції ПАОКу, завершивши участь у Лізі Європи

У грецьких Салоніках на стадіоні "Тумба" відбувся поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому місцевий клуб ПАОК обіграв донецький "Олімпік" - 2:0.

Перша зустріч тиждень тому в Києві завершилася нічиєю - 1:1.

У матчі-відповіді у першому таймі господарі продемонстрували прекрасну реалізацію гольових моментів, використавши два найбільш реальних шанси забити гол.

На 24-й хвилині словацький півзахисник Роберт Мак ударом з лінії штрафного у ближній кут відкрив рахунок. На компенсованій до першого тайму хвилині боснієць Гойко Цимерот пробив метрів з 30 і застав голкіпера "Олімпіка" Заурі Махарадзе зненацька. 2:0.

Завдання українського клубу вкрай ускладнилося, проте другий тайм не приніс змін у рахунку. Далі в Лізі Європи йде ПАОК.