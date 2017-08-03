"Олександрія" перемогла румунську "Астру" і вийшла в раунд плей-офф Ліги Європи

В Олександрії на стадіоні "Ніка" відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому "Олександрія" приймала румунську "Астру". Перший поєдинок між командами, що відбувся тиждень тому на полі "Астри", завершився нульовою нічиєю.

У повторному поєдинку все вирішив гол на 43-й хвилині. Захисники "Астри" порушили правила у своєму штрафному майданчику, і капітан господарів Андрій Запорожан чітко реалізував 11-метровий.

У другому таймі гості змушені були рятувати ситуацію, але більше нагод подвоїти рахунок було, навпаки, в "Олександрії". Однак дуже небезпечні удари Цурікова, Куліша і інших гравців команди Володимира Шарана мети не досягли.

Матч завершився з рахунком 1:0, що повністю влаштувало український клуб, який тепер зіграє у плей-офф раунді Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться завтра.