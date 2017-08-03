"Динамо" через своїх фанів знову проведе домашній матч УПЛ без глядачів

Наступний матч на своєму полі в чемпіонаті України київське "Динамо" повинно провести без глядачів. Таке рішення ухвалив на сьогоднішньому засіданні Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ. Ще на один домашній поєдинок за порожніх трибун ФК "Динамо" покараний умовно.

Крім того, КДК оштрафував "Динамо" на 115 тисяч грн.

Причиною стали порушення порядку динамівськими ультрас під час поєдинку за Суперкубок проти "Шахтаря" 15 липня.

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Ситуацію прокоментував керівник КДК Андрій Шумілов, якого цитує телеканал "Футбол 1".

«Поведінку ультрас «Динамо» ми кваліфікували як дуже серйозне порушення. Найбільша провина лежить на «Динамо», клуб недопрацював з уболівальниками.

Фанати «Динамо» також розмістили на трибунах заборонену символіку – кельтський хрест. Це транслювалося на всю Україну. Інспектори з безпеки і стюарди нічого не зробили. На нашу думку, це теж вина клубу», – сказав Шумілов.

Нагадаємо, «Динамо» грало без глядачів у першому турі УПЛ з «Чорноморцем».