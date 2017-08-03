Матч "Олександрії" та "Олімпіка" в Лізі Європи: де дивитися

Сьогодні відбудуться матчі 3-го раунду Ліги Європи УЄФА, в двох з яких виступлять українські команди, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч "Олександрія" - "Астра" (Джурджуй, Румунія) почнеться о 20.00.

ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 2".

У першому матчі в Румунії "Олександрія" та "Астра" зіграли внічию - 0:0. Таким чином, господарів з Олександрії влаштує лише перемога, а гостей - перемога і будь-яка результативна нічия. У разі повторення результату першого матчу - 0:0 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Матч ПАОК (Салоніки, Греція) - "Олімпік" (Донецьк) розпочнеться о 21.00.

ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 1".

Матч тижневої давнини в Києві завершився з рахунком 1:1. Таким чином, господарів поля влаштує нульова нічия або перемога з будь-яким рахунком. Українську команду, в свою чергу, влаштує перемога або результативна нічия, починаючи з рахунку 2:2. У разі повторення результату першого матчу - 1:1 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.