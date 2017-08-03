"Олександрія" фаворит на ставках букмекерів у матчі Ліги Європи "Олімпік" - аутсайдер

Провідні букмекерські контори світу опублікували коефіцієнти на матчі Ліги Європи, де "Олександрія" є фаворитом у парі з румунською "Астрою", а донецький "Олімпік" - аутсайдером в грі з грецьким ПАОКом, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

У парі "Олександрія" - "Астра" 26 провідних букмекерських контор не мають сумніву в перемозі українського клубу. Середній коефіцієнт на перемогу господарів поля - 1,83 до 1, в той час як на нічию - 3,29 до 1, а на перемогу румунської команди - 4,36 до 1.

У першому матчі в Румунії "Олександрія" та "Астра" зіграли внічию - 0:0. Таким чином, господарів з Олександрії влаштує лише перемога, а гостей - перемога і будь-яка результативна нічия. У разі повторення результату першого матчу - 0:0 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

В парі ПАОК - "Олімпік" ставки на господарів поля ще вище. Коефіцієнт на перемогу грецької команди становить в середньому 1,38 до 1, на нічию - 4,23, а на перемогу українського клубу - 8,34 до 1.

Матч тижневої давнини в Києві завершився з рахунком 1:1. Таким чином, господарів поля влаштує нульова нічия або перемога з будь-яким рахунком. Українську команду, в свою чергу, влаштує перемога або результативна нічия, починаючи з рахунку 2:2. У разі повторення результату першого матчу - 1:1 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Як повідомляв УНІАН, матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться у четвер, 3 серпня.