Мбокані про матч з "Янг Бойз": гра у нас не склалася з перших хвилин

Своїми враженнями від матчу з «Янг Бойз» поділився нападник київського "Динамо" Дьемерси Мбокані, повідомляє офіційний сайт столичної команди:

"Ми сьогодні невдало зіграли, але будемо продовжувати намагатися, і тепер зосередимося на матчах, які нам належить провести в Лізі Європи і чемпіонаті України", - почав Мбокані.

Читайте такожЯрмоленко: мені соромно за результат і гру, всередині - порожнеча"Гра у нас не склалася з перших хвилин суперники спровокували пенальті, який я б не назвав безперечним, і після цього наша команда не змогла зібратися і зосередитися. А у «Янг Бойз» вже був у запасі гол на виїзді", - позначив причини поразки гравець.

Говорячи про єдиноборства, коли м'ячі діставалися суперникам, Мбокані зазначив: "Я вигравав багато м'ячів, але чомусь на підборі не виявлялося наших гравців. Ми все це відпрацьовуємо на тренуваннях, але чомусь сьогодні це не вийшло, не втілилося у грі".

"Тренер не був багатослівним. Природно, він підтримав нас, сказав, що життя на цьому не завершується, треба йти далі", - підсумував Мбокані.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло швейцарському "Янг Бойз" у повторному матчі в Берні (0:2) та вибуло з боротьби в Лізі чемпіонів.