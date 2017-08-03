У Самарі загорівся стадіон до ЧС-2018

11:04, 03 серпня 2017
Футбол
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За попередньою інформацією горять будівельні вагончики біля арени.

Стадіон в Самарі постраждав від пожежі / twitter.com/NovostiSmr

У четвер вранці загорілася «Самара Арена», що будується спеціально до ігор Чемпіонату світу-2018, повідомляє Вісник Самари.

З стадіону повалив густий чорний дим.

Як уточнили пізніше очевидці, спалахнули будівельні вагончики на території стадіону

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший випадок загоряння на аренах майбутнього ЧС-2018. Раніше сталося загоряння на стадіоні у Волгограді.

Крім того, відразу кілька НП сталася на арені "Санкт-Петербург", яка славиться своєю дорожнечею. Спорудження арени коштувало 48 млрд рублів (750 млн. доларів).

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Теги: #пожежа на стадіоні ЧС-2018#палає арена в Самарі