У Самарі загорівся стадіон до ЧС-2018

У четвер вранці загорілася «Самара Арена», що будується спеціально до ігор Чемпіонату світу-2018, повідомляє Вісник Самари.

З стадіону повалив густий чорний дим.

Як уточнили пізніше очевидці, спалахнули будівельні вагончики на території стадіону

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший випадок загоряння на аренах майбутнього ЧС-2018. Раніше сталося загоряння на стадіоні у Волгограді.

Крім того, відразу кілька НП сталася на арені "Санкт-Петербург", яка славиться своєю дорожнечею. Спорудження арени коштувало 48 млрд рублів (750 млн. доларів).