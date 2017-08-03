Воротар "Динамо" Коваль вибачився за пропущений другий гол від "Янг Бойз"
10:45, 03 серпня 2017Футбол
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Голкіпер зізнався, що вина за цей гол повністю лежить на ньому.
Максим Коваль про поразку від Янг Бойз: Другий гол повністю на моїй совісті /
Воротар «Динамо» Максим Коваль після закінчення матчу з «Янг Бойз» у коментарі програмі «Профутбол» був небагатослівним.
- Хочу вибачитися перед вболівальниками, перед усіма, хто за нас переживає. Перед президентом, тренерами, партнерами по команді... Другий гол повністю на моїй совісті, я винен, що «Динамо» не пройшло далі.
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло швейцарському "Янг Бойз" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вибуло з подальшої боротьби в турнірі.
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