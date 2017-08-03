Воротар "Динамо" Коваль вибачився за пропущений другий гол від "Янг Бойз"

10:45, 03 серпня 2017
Футбол
434

Голкіпер зізнався, що вина за цей гол повністю лежить на ньому.

Максим Коваль про поразку від Янг Бойз: Другий гол повністю на моїй совісті /

Воротар «Динамо» Максим Коваль після закінчення матчу з «Янг Бойз» у коментарі програмі «Профутбол» був небагатослівним.

- Хочу вибачитися перед вболівальниками, перед усіма, хто за нас переживає. Перед президентом, тренерами, партнерами по команді... Другий гол повністю на моїй совісті, я винен, що «Динамо» не пройшло далі.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло швейцарському "Янг Бойз" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вибуло з подальшої боротьби в турнірі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18
Теги: #Динамо - Янг Бойз#Коваль після гри в Берні