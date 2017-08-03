Ярмоленко: мені соромно за результат і гру, всередині - порожнеча

Нападник «Динамо» Андрій Ярмоленко знайшов у собі сили прокоментувати поєдинок з «Янг Бойз», повідомляє офіційний сайт столичної команди:

"Потрібно вміти вигравати і потрібно вміти програвати. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру, чесно. Не можна просто бити м'яч вперед і сподіватися, що там Мбокані зачепитися за м'яч. Повинно бути якесь розмаїття у грі", - почав Ярмоленко.

Читайте такожПотрібно тримати удар: Хацкевич прокоментував провал "Динамо" в Лізі Чемпіонів"Бажання пройти далі і показати хорошу гру було і у нас, і у суперника. Треба аналізувати, чому немає гри, чому ми створили лише один момент за 90 хвилин. Мені здається, на одному бажанні далеко не заїдеш. Потрібно розібратися у своїй грі. Повторюся, мені дуже соромно за результат і за нашу гру. Зараз всередині порожнеча. У мене просто немає слів", - додав капітан команди.

Говорячи про синтетичне покриття газога в Берні, гравець зауважив: "На ньому грали обидві команди. Зараз не потрібно виправдовувати нашу поразку штучним полем, тим, що хтось не виспався або ще чимось. Програли, причому по справі і заслужено. Як ми можемо з такою грою проходити далі?"

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло "Янг Бойз" у матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ (0:2) і вибула з подальшої боротьби в турнірі.