Потрібно тримати удар: Хацкевич прокоментував провал "Динамо" в Лізі Чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич в ефірі програми "Профутбол" на телеканалі 2+2 прокоментував поразку від "Янг Бойз" і виліт команди з Ліги чемпіонів.

"Біло-сині" поступилися в Берні у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації з рахунком 0:2, і через виїзний гол швейцарців покинули турнір.

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"Що трапилося? Взагалі не зрозуміло, особливо в першому таймі. Взагалі не могли зав'язати гру, всі такі були затиснуті. Швидкий гол вплинув. У другому таймі щось десь почало виходити. Але по такій грі ми не заслуговували позитивного результату", - каже Хацкевич.

"Важко, але треба тримати удар, і виходити грати у футбол. Сказав хлопцям, що ми разом виграємо, і разом програємо. В агресивності ми поступилися. Чому – це переговоримо, коли заспокоїмося. Сподіваюся, таких матчів більше не буде", - розповів Хацкевич.

Також головний тренер зазначив, що "Динамо" продовжує шукати крайнього лівого захисника.

Що скажу вболівальникам? Уболівальникам важко, нам важко. Підтримка потрібна. Це спорт – хтось виграє, хтось програє. Треба бути всім разом", - підсумував Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" поступилося у швейцарському Берні в поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з місцевим "Янг Бойз" з рахунком 0:2. За сумою двох зустрічей в наступний раунд проходить швейцарський клуб.

"Динамо" припиняє виступи в Лізі чемпіонів і отримає ще один шанс у другому за рангом турнірі - Лізі Європи.