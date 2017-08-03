Луческу очолив збірну Туреччини і через місяць зіграє з Україною

Колишній головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу призначений новим наставником збірної Туреччини. Сторони погодили контракт за системою «2+1», який буде підписаний 4 серпня, інформує офіційний сайт Турецької футбольної федерації.

Попереднім наставником збірної Туреччини був Фатіх Терім, який залишив посаду 26 липня.

Луческу вже працював в Туреччині головним тренером «Галатасарая» і «Бешикташа». З «Бешикташем» 72-річний тренер виграв чемпіонство країни, а з «Галатасараєм» — чемпіонство і Суперкубок УЄФА.

У минулому сезоні Луческу працював в «Зеніті», з яким посів третє місце в чемпіонаті. Румун був звільнений по закінченні сезону. До того як очолити пітерський клуб, Луческу 12 років тренував «Шахтар», з яким 8 разів виграв чемпіонство, 6 разів завойовував Кубок України і став володарем Кубка УЄФА в сезоні-2008/09.

Відзначимо, що збірна Туреччини є суперником збірної України у відборі до чемпіонату світу 2018 року. Команди між собою зіграють як раз у наступному турі - 2 вересня гра відбудеться у Харкові.