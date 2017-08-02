Після перемоги в Києві "Динамо" безвольно вилітає з Ліги чемпіонів у кваліфікації

Київське "Динамо" поступилося у швейцарському Берні в поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з місцевим "Янг Бойз" з рахунком 0:2. За сумою двох зустрічей в наступний раунд проходить швейцарський клуб.

Нагадаємо, в першому матчі тиждень тому "Динамо" здобуло перемогу - 3:1. Однак через тиждень підопічні Олександра Хацкевича провалили зустріч.

Вже на 13-й хвилині швейцарська команда забила м'яч. В безглуздій ситуації Морозюк сфолив у своєму штрафному, заробивши пенальті у свої ворота. Оаро легко переграв Коваля.

Після цього ініціатива повністю належала господарям, які мали величезну кількість гольових моментів. До пори до часу відмінну гру демонстрував Максим Коваль, "Динамо" виручала штанга. Однак на 90-й хвилині Лотомба після подачі кутового проштовхнув м'яч у сітку - несподівано помилився як раз Коваль, перетворившись з героя на антигероя.

"Динамо" припиняє виступи в Лізі чемпіонів і отримає ще один шанс у другому за рангом турнірі - Лізі Європи.