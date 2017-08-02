Мессі попрощався з Неймаром
18:03, 02 серпня 2017Футбол
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Футболісти грали в "Барселоні" разом з 2013 року.
Неймар і Мессі грали разом чотири роки / eurosport
Лідер «Барселони» аргентинець Ліонель Мессі опублікував зворушливе відео в Instagram, попрощавшись зі своїм партнером по команді Неймаром.
Нагадаємо, 25-річний Неймар близький до переходу в "ПСЖ". Сьогодні керівництво "Барселони" офіційно підтвердило, що Неймар веде переговори з парижанами. Для того, щоб трансфер відбувся, каталонський клуб має отримати за гравця 222 мільйона євро.
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