Мессі попрощався з Неймаром

18:03, 02 серпня 2017
Футбол
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Футболісти грали в "Барселоні" разом з 2013 року.

Неймар і Мессі грали разом чотири роки / eurosport

Лідер «Барселони» аргентинець Ліонель Мессі опублікував зворушливе відео в Instagram, попрощавшись зі своїм партнером по команді Неймаром.

Нагадаємо, 25-річний Неймар близький до переходу в "ПСЖ". Сьогодні керівництво "Барселони" офіційно підтвердило, що Неймар веде переговори з парижанами. Для того, щоб трансфер відбувся, каталонський клуб має отримати за гравця 222 мільйона євро.

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Теги: #Неймар переходить у ПСЖ#трансфер Неймара у ПСЖ