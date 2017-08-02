Мессі попрощався з Неймаром

Лідер «Барселони» аргентинець Ліонель Мессі опублікував зворушливе відео в Instagram, попрощавшись зі своїм партнером по команді Неймаром.

Нагадаємо, 25-річний Неймар близький до переходу в "ПСЖ". Сьогодні керівництво "Барселони" офіційно підтвердило, що Неймар веде переговори з парижанами. Для того, щоб трансфер відбувся, каталонський клуб має отримати за гравця 222 мільйона євро.