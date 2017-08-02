Італійська "Рома" запустила в космос футболку Франческо Тотті

Італійська "Рома" досить оригінально віддала данину шани великому футболістові, легенді свого клубу Франческо Тотті. Його футболка з прощального матчу полетіла у космос.

Про це повідомляє офіційний сайт римлян.

Читайте такожЛегенда італійської "Роми" Тотті підтвердив своє призначення на посаду директора команди"Місія завершена: історія підійшла до фіналу. Футболка Франческо Тотті успішно запущена в космос. Футболку зі знаменитим №10 Тотті одягав востаннє 28 травня цього року, і команда вирішила увічнити подію, відправивши її в космос", - заявили в клубі.

Це пропозиція отримала схвалення і самого Тоті. Ввечері, 2 серпня, ракета "Вега" з футболкою Імператора (прізвисько Тотті - ред.) була успішно запущена в небо з космодрому у Французькій Гайані.

Нагадаємо, що свій прощальний матч легендарний нападник "Вовків" провів у серії А проти "Дженоа". "Рома" виграла тоді з рахунком 3:2.