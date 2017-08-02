Донецький "Олімпік" вирушив до Греції на матч Ліги Європи

Сьогодні команда донецького «Олімпіка» взяла курс з аеропорту "Бориспіль" на Грецію, де в четвер відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКа.

Літак з «олімпійцями» на борту вилетів в Салоніки у 12:35, повідомляє офіційний сайт команди. До Греції Роман Санжар взяв 18 футболістів.

Воротарі: Заур Махарадзе, Антон Кbчак;

Захисники: Павло Лук'янчук, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Еммерсон, В'ячеслав Лухтанов, Дмитро Немчанінов, Віталій Федорів;

Півзахисники: Андрій Богданов, Євген Цимбалюк, Владислав Хомутов, Іван Сондей, Моху, Олександр Мігунов, Сергій Шестаков;

Нападники: Ілля Михальов, Станіслав Біленький.

Зазначимо, що вірус не дозволив полетіти в Салоніки Антона Поступаленко, а Іван Брікнер отримав пошкодження в матчі з «Вересом». Бразилець Гуті не заявлений на Лігу Європи.

Сьогодні ввечері на питання журналістів відповідатимуть головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар і півзахисник Андрій Богданов. На 20:00 заплановано тренування донецької команди на стадіоні "Тумба". Передматчеве спілкування представників ПАОКа з пресою почнеться також на «Тумбі» в 18:00, а тренування «чорно-білих» стартує о 20:00 на базі грецької команди.