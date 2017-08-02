"Барселона" офіційно підтвердила перехід Неймара в ПСЖ

Футбольний клуб "Барселона" офіційно підтвердив трансфер бразильця Неймара у фанцузский "Парі-Сен-Жермен", повідомляється на сайті команди.

Також каталонський клуб підтвердив суму угоди в 222 мільйони євро, які були прописані в контракті гравця в якості відступних.

Читайте такожЩоб купити Неймара, "ПСЖ" потрібно продати двох своїх зірокРаніше сьогодні повідомлялося про те, що Неймар пропустив ранкове тренування команди з дозволу головного тренера. Замість цього він попрощався з партнерами по команді, повідомив їм про перехід у французький клуб і поїхав з бази на своєму автомобілі.

Як повідомлялося раніше, Неймар повинен підписати контракт з ПСЖ 7 серпня. Найближчим часом він вилетить в Париж для проходження медогляду. У Парижі хочуть влаштувати парад на честь переходу в команду зіркового бразильського гравця.