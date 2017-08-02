Срна вибачився за інцидент з ударом гравця "Сталі": я спеціально не хотів нічого робити

На сьогоднішньому тренуванні гірників капітан команди Даріо Срна вибачився за прикрий вчинок у матчі з каменською «Сталлю», повідомляє Football News.

У другому таймі протистояння в боротьбі за м'яч з півзахисником «сталеварів» Орестом Кузиком Срна вдарив суперника. Як запевняє хорват, ненавмисно.

Даріо Срна:

-Я навіть не знав, що я потрапив у футболіста «Сталі». Я побачив це тільки через два дні після гри, коли зайшов в інтернет. Можу сказати, що мені футболіст наступив на руку – і це була моя реакція... Я думав, що я його взагалі не чіпав. Але в підсумку вийшло по-іншому... Мені шкода, я спеціально нічого не хотів зробити. Це чисто емоційний момент. Думаю, картинка показує більше, ніж взагалі було. Нехай люди, які розбираються, роблять свою роботу. З мого боку ніякого спеціального удару не було. Я не хотів би, щоб усі так думали.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Сталь" в складному матчі, вирвавши перемогу на останній хвилині гри, уже в компенсований арбітром час - 2:1.