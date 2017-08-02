Екс-динамівець Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком"

Екс-гравець київського "Динамо" Євген Макаренко досяг домовленості про угоду з бельгійським "Кортрейком", повідомляє офіційний сайт бельгійської команди.

Кнтракт підписаний за схемою 1+1, терміном на 1 рік, з можливістю пролонгації ще на рік.

Макаренко підписав контракт в статусі вільного агента.

Захисник Макаренко є вихованцем київського "Динамо", де і провів всю свою кар'єру (2010-2017), за винятком сезону 2012/13, коли був в оренді в ужгородській "Говерлі".

Провів в основному складі "Динамо" 39 матчів (2 голи). Взимку сезону 2016/17 покинув "Динамо" після того, як не зумів домовитися по умовах контракту. Півроку перебував у статусі вільного агента, перебуваючи в пошуках клубу.

"Кортрейк" є середняком чемпіонату Бельгії з футболу. У сезоні 2016/17 команда посіла 11-е місце в турнірній таблиці

Цікаво, що крім Макаренка у складі команди на правах оренди виступає нападник донецького "Шахтаря" Філіп Будковський.