"Янг Бойз" - "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні в Берні відбудеться матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому швейцарський "Янг Бойз" прийме київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт турніру.

ТВ-трансляцію матчу проведе телеканал 2+2.

Також гру можна буде подивитися в онлайн-трансляції на сайті УНІАН.

Початок матчу в Берні - о 21.15 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Янг Бойз" у першому матчі в Києві з рахунком 3:1.

У грі в Берні команду влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком, або поразка з різницею в 2 м'ячі за умови, якщо кияни заб'ють два голи і більше. У свою чергу, "Янг Бойз" влаштує перемога 2:0 або з різницею у 3 м'ячі і більше. При повторенні рахунку 3:1 на користь господарів поля буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.