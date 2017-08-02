Півзахисник "Динамо" Гонсалес: головне - не пропустити у матчі з "Янг Бойз"

Гравець київського "Динамо" Дерлис Гонсалес відповів на питання ЗМІ на передматчевій прес-конференції в Берні, напередодні гри кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт київського клубу.

"Звичайно, штучне поле дуже сильно відрізняється від натурального покриття, але, думаю, всі наші футболісти вже думками в самому поєдинку і готові грати на такому газоні. Ми не зациклюємося на тому, що являє собою поле, а думаємо лише про зміст гри", - почав Гонсалес.

Читайте такожУчасть Сидорчука в матчі "Динамо" з "Янг Бойз" під питанням"Перше, про що слід думати – щоб не пропустити, а потім – щоб перемогти і пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів", - додав гравець.

Говорячи про атмосферу на стадіоні, парагваєць зазначив: "Мені доводилося грати на цій арені, і можу сказати, величезна підтримка з боку вболівальників відчувається. Думаю, завтра фани також будуть здорово вболівати за свою команду, адже «Янг Бойз» успішно розпочав чемпіонат. Але ми не повинні про це думати, а сконцентруватися на своїй грі і на тому, як вивезти перемогу з Берна".

А говорячи про свою гру з акцентом на оборону, зауважив: "Природно, захист – це частина гри. Звичайно, іноді доводиться опускатися, щоб допомагати захисникам і в той же час не втрачати шансу успішно атакувати".

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Янг Бойз" - "Динамо" відбудеться в середу, 2 серпня, в Берні і розпочнеться о 21.15 за київським часом.

Перша гра в Києві завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 3:1.