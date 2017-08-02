Хацкевич перед грою з "Янг Бойз": у "Динамо" є певні кадрові проблеми

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич поділився своїми думками перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі швейарским «Янг Бойз» у Берні, повідомляє офіційний сайт столичної команди:

- Готувалися, як зазвичай перед всіма іграми – були і теоретичні заняття, тактичні заняття, одне з них буквально вчора. Моделювали нашу завтрашню гру. Розуміємо, що, як супернику, так і нам, буде досить важко, - почав Хацкевич.

Говорячи про те, які висновки зробили з минулої гри, який план бою на завтра, і всі гравці в строю, головний тренер зазначив:

- Спиралися на домашню гру. Показали хлопцям, де у нас були проблеми і ті моменти, які хотіли бачити від хлопців у першому матчі. Що буде завтра – поки не можу сказати, адже ще потрібно визначитися з основним складом. У нас є певні кадрові проблеми. Після теоретичного заняття я сказав футболістом, що вони вже зараз повинні перевірити себе і той, хто готовий завтра грати на 100%. Після сьогоднішнього тренування і завтрашнього медобстеження будемо знати, хто в якому стані.

Читайте також"Динамо" взяло в Швейцарію на повторну зустріч з "Янг Бойз" 21 гравцяКажучи про відсутність у Берні Мораєса, тренер зауважив: "Насправді, у нього проблеми з паховими кільцями, вчора ми говорили – після наради з лікарями він сказав, що йому знадобиться ще близько 10-ти днів на реабілітацію".

А коментуючи відсутність у складі Сидорчука та Хачеріді, сказав: "Інших побоювань у мене, на щастя, немає. Дай бог, щоб і сьогодні нічого не сталося. А ці хлопці повинні перевірити себе і сказати, чи готові вони завтра грати".

"У цьому році у мене багато дебютів (посміхається). Дай Бог, щоб завтра на виїзді був такий же дебют у єврокубках, як і тиждень тому в Києві", - резюмував головний тренер "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться в середу, 2 серпня, в Берні і розпочнеться о 21.15 за київським часом.

Перша гра в Києві відбулася тиждень тому і завершилася впевненою перемогою "Динамо" з рахунком 3:1.