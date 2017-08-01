Екс-гравець "Дніпра" й німецького "Дармштадта" Федецький повернувся в "Карпати"

Львівські «Карпати» підписали 2-річну угоду із захисником національної збірної України Артемом Федецьким, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».

У Львові Артем виступатиме під звичним 44 номером.

Захисник уже виступав за «Карпати» з 2009 до 2012 року. У матчах за «зелено-білу» команду Федецький провів 75 ігор та забив 12 м’ячів. Попереднім клубом Артема Федецького був німецький «Дармштадт 98», за який він зіграв 16 поєдинків на офіційному рівні.

Також Федецький відомий по виступах за донецький "Шахтар" та "Дніпро".

Починаючи з 2010 року Федецький провів 53 матчі у складі збірної України.