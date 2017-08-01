Щоб купити Неймара, "ПСЖ" потрібно продати двох своїх зірок

"ПСЖ" доведеться продати двох своїх футболістів, щоб здійснити покупку Неймара, повідомляє іспанська преса.

За інформацією Diario AS, півзахисник парижан Блез Матюіді, найімовірніше, перейде в італійський "Ювентус", а півзахисник Серж Орьє - в "Манчестер Юнайтед".

Читайте такожНеймар підпише контракт з "ПСЖ" 7 серпняНагадаємо, що парижани мають намір підписати Неймара за рекордну в світовому футболі суму в 222 мільйона євро. При цьому "ПСЖ" доведеться дотримуватися правила УЄФА щодо фінансового фейр-плей.

Як стверджує іспанське видання, продаж двох гравців допоможе клубу не порушити вимоги УЄФА.