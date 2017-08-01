Щоб купити Неймара, "ПСЖ" потрібно продати двох своїх зірок

16:45, 01 серпня 2017
Футбол
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Парижани мають намір відпустити двох півзахисників - Матюіді і Орьє.

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"ПСЖ" доведеться продати двох своїх футболістів, щоб здійснити покупку Неймара, повідомляє іспанська преса.

За інформацією Diario AS, півзахисник парижан Блез Матюіді, найімовірніше, перейде в італійський "Ювентус", а півзахисник Серж Орьє - в "Манчестер Юнайтед".

Читайте такожНеймар підпише контракт з "ПСЖ" 7 серпняНагадаємо, що парижани мають намір підписати Неймара за рекордну в світовому футболі суму в 222 мільйона євро. При цьому "ПСЖ" доведеться дотримуватися правила УЄФА щодо фінансового фейр-плей.

Як стверджує іспанське видання, продаж двох гравців допоможе клубу не порушити вимоги УЄФА.

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Теги: #трансфер Неймара у ПСЖ#рекордний трансфер ПСЖ