Щоб купити Неймара, "ПСЖ" потрібно продати двох своїх зірок
16:45, 01 серпня 2017Футбол
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Парижани мають намір відпустити двох півзахисників - Матюіді і Орьє.
"ПСЖ" всіма силами намагається придбати Неймара / wikimedia.org
"ПСЖ" доведеться продати двох своїх футболістів, щоб здійснити покупку Неймара, повідомляє іспанська преса.
За інформацією Diario AS, півзахисник парижан Блез Матюіді, найімовірніше, перейде в італійський "Ювентус", а півзахисник Серж Орьє - в "Манчестер Юнайтед".
Читайте такожНеймар підпише контракт з "ПСЖ" 7 серпняНагадаємо, що парижани мають намір підписати Неймара за рекордну в світовому футболі суму в 222 мільйона євро. При цьому "ПСЖ" доведеться дотримуватися правила УЄФА щодо фінансового фейр-плей.
Як стверджує іспанське видання, продаж двох гравців допоможе клубу не порушити вимоги УЄФА.
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