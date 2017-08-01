Луческу очолить збірну Туреччини з футболу - турецькі ЗМІ

Новим головним тренером збірної Туреччини з футболу, яка виступає в одній відбірковій групі з командою України на ЧС-2018, стане Мірча Луческу, повідомляє Fanatik.

Дві інші кандидатури на пост наставника турецької команди не підійшли. Проти переходу в збірну з "Бешикташа" Шенола Гюнеша виступив президент команди зі Стамбула. Кандидатура іншого тренера турецької команди - «Башакшехіра» - Абдулли Авчі не влаштувала чиновників Федерації.

Луческу в минулому клубному сезоні 2016/17 тренував петербурзький "Зеніт", але був звільнений з команди після закінчення сезону через незадовільні результати команди. До цього румунський фахівець з 2004 по 2016 роки тренував донецький "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, раніше зі збірної Туреччини був звільнений Фатіх Терім. В офіційній заяві говориться, що рішення про припинення співпраці прийнято на тлі моментів, не пов'язаних з футболом. ЗМІ відзначають, що два тижні тому Фатіх Терім брав участь у бійці в турецькому курортному містечку. Сторони ухвалили рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

На даний момент збірна Туреччини ділить 3-4 місця з командою України у відбірковій групі ЧС-2018 - у обох команд по 11 очок. Лідирують у турнірі команди Хорватії та Ісландії - по 13 балів. Турецькі футболісти виграли половину з 6 матчів - 3, 2 звели внічию і 1 програли.