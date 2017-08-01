Участь Сидорчука в матчі "Динамо" з "Янг Бойз" під питанням

Півзахисник київського «Динамо» Сергій Сидорчук, який отримав у матчі 2-го туру чемпіонату України проти донецького «Шахтаря» розтягнення задньої поверхні м'яза стегна і пропустив з цієї причини суботній поєдинок з «Карпатами», ризикує не зіграти і в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі швейцарським «Янг Бойз».

Читайте також"Динамо" взяло в Швейцарію на повторну зустріч з "Янг Бойз" 21 гравцяЯк стало відомо Dynamo.kiev.ua, динамівський хавбек вже повернувся в тренувальний процес, але в умовах високих навантажень існує ризик рецидиву тільки-тільки залікованого пошкодження. Ситуацію посилює та обставина, що поєдинок з «Янг Бойз» пройде на штучному покритті, що підвищує небезпеку травмування.

У зв'язку з цим, участь Сидорчука в матчі з «Янг Бойз» знаходиться поки під великим питанням. Півзахисник вирушив з «Динамо» в Швейцарію, але рішення про те, чи вийде він на поле, буде прийматися в день гри.

Нагадаємо, поєдинок «Янг Бойз» — «Динамо» відбудеться завтра в Берні. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.