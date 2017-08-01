Неймар підпише контракт з "ПСЖ" 7 серпня

Нападник "Барселони" Неймар, згідно свіжої інформації, відправиться в Париж у найближчий вікенд для проходження медогляду, а в понеділок підпише контракт з "ПСЖ". Про це повідомляє L'Equipe.

Раніше ЗМІ стверджували, що 25-річний футболіст, який зараз перебуває в Китаї з комерційним візитом, сьогодні пройде медобстеження в Катарі. Однак, як виявилося, в середу, 3 серпня, бразилець повинен повернутися в розташування "Барселони".

Очікується, що після свого повернення в Каталонію форвард і його батько порушать мовчання і офіційно оголосять про свої подальші плани.

Нагадаємо, що трансферна сага з можливим переходом бразильця в "ПСЖ" за 222 мільйонів євро триває з початку позаминулого тижня.

Читайте такожУЄФА займеться розслідуванням трансферу Неймара в "ПСЖ" за 222 мільйони євроПарижани намагаються домогтися зниження вартості футболіста, оскільки разом з податками вартість трансферу складе близько 300 мільйонів євро, що викличе проблеми з дотриманням правил фінансового Fair Play.

Неймар виступає за "Барселону" з 2013 року, куди перебрався з "Сантоса". На його рахунку 105 голів у 186 матчах за клуб (у тому числі в минулому сезоні – 45 матчів, 20 голів).