"Динамо" взяло в Швейцарію на повторну зустріч з "Янг Бойз" 21 гравця

Сьогодні вранці делегація київського «Динамо» з аеропорту "Бориспіль" вирушила до Швейцарії на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевого «Янг Бойз».

Літак з командою, тренерами та офіційними представниками незабаром повинен приземлитися в міжнародному аеропорту «Базель-Мюлуз-Фрайбург», розташованому в 10 кілометрах від Базеля.

На другий матч з «Янг Бойз» тренерскй штаб «Динамо» взяв 21 футболіста, з яких 18 потраплять у заявку на поєдинок, повідомляє офіційний сайт клубу.

Воротарі: Коваль, Рудько, Бущан.

Захисники: Хачеріді, Виду, Морозюк, Пантіч, Кадар, Кендзьора.

Півзахисники: Гусєв, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Корзун, Гонсалес.

Нападники: Беседін, Ярмоленко, Кравець, Мбокані.

Після прибуття до Швейцарії «біло-сині» вирушать у Берн, де розмістяться в п'ятизірковому готелі «Bellevue Palace Hotel», розташованому в старій частині столиці. Готель належить Швейцарській Конфедерації, тут зазвичай розміщуються глави держав і урядів під час візитів в Берн.

В 18:30 (19:30 за Києвом) заплановано тренування на полі стадіону «Стад де Свісс», під час якого наша команда випробує газон, де через добу, у середу, відбудеться гра «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія) - «Динамо» (Київ, Україна).

Нагадаємо, перша зустріч цих команд у Києві завершилася перемогою киян 3:1.