Іспанський суд не влаштували показання Роналду у справі про несплату податків - ЗМІ

Футболіст збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, який в понеділок давав свідчення в суді по справі про несплату податків, переклав всю відповідальність на своїх помічників, повідомляє газета El Mundo з посиланням на свої джерела.

Читайте такожКріштіану Роналду з " явився в суді по справі про несплату податківПитання, які задавала суддя Моніка Феррер Гомес, стосувалися створення товариства Tollin, рішення задекларувати доходи в 2014 році, а не раніше. Футболіст на них відповідав, що "вірив своїм помічникам". Він сказав також, що нічого не знав про те, як звітує перед податковими органами.

Джерела видання стверджують, що ні прокуратуру, ні державного адвоката не влаштували відповіді, оскільки Роналду "не запропонував конкретних пояснень з приводу податкових операцій, які призвели до початку розслідування".

На всі уточнюючі питання судді футболіст відповідав, що все зробив вірно і всі його дії відповідали тому, що йому радили помічники.

"Якщо б мене не звали Кріштіану Роналду, мене б тут не було", — заявив футболіст.

Джерела з залу суду повідомляють, що в ході відповідей на запитання Роналду заявив, що "все зробив правильно і хотів зробити все законно". "Все, що робить Податкова служба, пов'язано з тим, що я Кріштіану Роналду", — зазначив він.

Суддя Моніка Феррен Гомес збирається викликати для дачі показань ряд людей з близького оточення Роналду: Луїса Корреа, Карлоса Осоріо і Кріса Фарнела, стверджує газета.