Кріштіану Роналду постав у суді по справі про несплату податків

Форвард «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду взяв участь у судовому засіданні, на якому обговорювалася справа про несплату ним податків. 32-річний нападник виступав близько півтори години і зазначив, що він невинний, повідомляє AS.

Крім того, португалець запевнив, що прийшов на судове засідання лише через свою репутацію, хоча міг його зовсім проігнорувати.

«Якщо б мене звали не Кріштіану Роналду, то мене б тут не було», - зазначив він.

Після судового засідання Роналду відмовився спілкуватися з журналістами.

Нагадаємо, Роналду підозрюється податковою службою Іспанії в ухиленні від сплати податків в період з 2011-го по 2014 рік на суму 14,7 мільйона євро. Через це португалець навіть хотів покинути іспанський "Реал", але незабаром спростував цю інформацію.