Комітет арбітрів ФФУ визнав, що гравець "Шахтаря" помилково не отримав вилучення

Комітет арбітрів ФФУ відтепер буде публікувати аналіз спірних епізодів в матчах української Прем'єр-ліги.

На офіційному сайті комітету заявлено про те, що після деяких турів буде оприлюднюватися експертна оцінка певних епізодів.

Так, після 3-го туру чемпіонату Комітет арбітрів визнав помилку арбітра матчу "Сталь" - "Шахтар". Експерти дійшли висновку, що півзахисник "Шахтаря" Тайсон мав бути вилучений за удар ліктем в обличчя суперника (захисника "Сталі" Артура Даніеляна).

Суддя зустрічі Іван Бондар вирішив в цьому епізоді показати бразильцю лише жовту картку, незважаючи на грубість гірника. Комітет вважає, що оскільки дії Тайсона були агресією з наміром, за це мала бразильцю мала бути показана червона картка.

Поки невідомо, чи буде розбір помилок суддів проводитися після кожного туру.