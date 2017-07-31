Комітет арбітрів ФФУ визнав, що гравець "Шахтаря" помилково не отримав вилучення

16:20, 31 липня 2017
Футбол
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Тайсон у матчі проти "Сталі" заслуговував на червону картку.

Тайсон / shakhtar.com

Комітет арбітрів ФФУ відтепер буде публікувати аналіз спірних епізодів в матчах української Прем'єр-ліги. 

На офіційному сайті комітету заявлено про те, що після деяких турів буде оприлюднюватися експертна оцінка певних епізодів. 

Так, після 3-го туру чемпіонату Комітет арбітрів визнав помилку арбітра матчу "Сталь" - "Шахтар". Експерти дійшли висновку, що півзахисник "Шахтаря" Тайсон мав бути вилучений за удар ліктем в обличчя суперника (захисника "Сталі" Артура Даніеляна). 

Суддя зустрічі Іван Бондар вирішив в цьому епізоді показати бразильцю лише жовту картку, незважаючи на грубість гірника. Комітет вважає, що оскільки дії Тайсона були агресією з наміром, за це мала бразильцю мала бути показана червона картка.

Поки невідомо, чи буде розбір помилок суддів проводитися після кожного туру. 

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Теги: #аналіз дій арбітрів УПЛ#помилка арбітра УПЛ#покарання Тайсону