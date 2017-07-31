Заступник голови нацполіції України: Готовий сісти в автобус з гравцями "Динамо" і поїхати в Маріуполь

Заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що готовий поїхати в автобусі з футболістами «Динамо» на матч до Маріуполя.

«В Маріуполь досить часто приїжджають представники посольств практично всіх країн. Посол США, посол Японії спокійно пересуваються по місту, ніякої принципово іншої охорони у них немає. Я не думаю, що вони гірші, ніж «Динамо».

Це знаменитий клуб, і ми як правоохоронці, які були засновниками цього клубу, зобов'язані надати всю допомогу, яка буде необхідна. Але «Динамо» має ще раз продемонструвати, що це сильні люди, що вони українці, і тоді все буде нормально.

Я можу сказати Ігорю Михайловичу, що я як особа, яка забезпечила охорону громадського порядку в Донецькій області, готовий разом з Андрієм Павелком сісти з «Динамо» в автобус і повністю організувати безпеку для команди і всіх представників, які будуть їхати в місто Маріуполь», – сказав Аброськін, якого цитує телеканал "Футбол 1".

Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс висловив побоювання, що в автобус клубу можуть закласти вибухівку, а президент ФФУ Андрій Павелко пригрозив київській команді технічною поразкою.