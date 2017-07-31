У Маріуполі закликали президента "Динамо" бути мужиком
Уболівальники футбольного клубу "Маріуполь" звернулися до київського "Динамо" та його президента Ігоря Суркіса.
Уболівальники футбольного клубу "Маріуполь" звернулися до київського "Динамо" та його президента Ігоря Суркіса.
Нагадаємо, "біло-сині" не хочуть їхати до Маріуполя без офіційних письмових підтверджень щодо гарантування їм безпеки у прифронтовому місті.
Як повідомляє "Проспорт ТСН", під час матчу 3-го туру "Маріуполь" – "Чорноморець" на стадіоні "Іллічівець" фанати маріупольців вивісили банер з написом - "Динамо" не бійся, приїзди". А також плакат - "Суркіс, будь мужиком".
Цікаво, що на гру з одеситами прийшли 8750 глядачів – це найкращий показник туру.
У Маріуполі вже відбулися два матчі Прем'єр-ліги. Тим часом президент ФФУ Андрій Павелко пригрозив "Динамо" технічною поразкою з рахунком 0:3 за відмову їхати на матч в Маріуполь.
Поєдинок має відбутися орієнтовно 26 серпня.