У Маріуполі закликали президента "Динамо" бути мужиком

Уболівальники футбольного клубу "Маріуполь" звернулися до київського "Динамо" та його президента Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, "біло-сині" не хочуть їхати до Маріуполя без офіційних письмових підтверджень щодо гарантування їм безпеки у прифронтовому місті.

Як повідомляє "Проспорт ТСН", під час матчу 3-го туру "Маріуполь" – "Чорноморець" на стадіоні "Іллічівець" фанати маріупольців вивісили банер з написом - "Динамо" не бійся, приїзди". А також плакат - "Суркіс, будь мужиком".

Цікаво, що на гру з одеситами прийшли 8750 глядачів – це найкращий показник туру.

У Маріуполі вже відбулися два матчі Прем'єр-ліги. Тим часом президент ФФУ Андрій Павелко пригрозив "Динамо" технічною поразкою з рахунком 0:3 за відмову їхати на матч в Маріуполь.

Поєдинок має відбутися орієнтовно 26 серпня.