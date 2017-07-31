Завтра Неймар пройде медобстеження для переходу в "ПСЖ"
11:11, 31 липня 2017Футбол
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Найдорожчий трансфер в історії футболу може бути оформлений на днях.
Неймар все ближче до переходу в "ПСЖ" / Reuters
25-річний бразилець Неймар все ближче до одного з найгучніших трансферів за історію футболу.
Форвард "Барселони" у вівторок пройде медобстеження для переходу в "ПСЖ". Процедура відбудеться в столиці Катару Досі, повідомляє газета Marca. Там же Неймар проведе зустріч з президентом "ПСЖ" Нассер Аль-Хеллайфі.
Раніше повідомлялося, що "ПСЖ" готовий заплатити за футболіста 222 мільйони євро, що стане новим трансферним рекордом.
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