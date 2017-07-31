Завтра Неймар пройде медобстеження для переходу в "ПСЖ"

25-річний бразилець Неймар все ближче до одного з найгучніших трансферів за історію футболу.

Форвард "Барселони" у вівторок пройде медобстеження для переходу в "ПСЖ". Процедура відбудеться в столиці Катару Досі, повідомляє газета Marca. Там же Неймар проведе зустріч з президентом "ПСЖ" Нассер Аль-Хеллайфі.

Раніше повідомлялося, що "ПСЖ" готовий заплатити за футболіста 222 мільйони євро, що стане новим трансферним рекордом.