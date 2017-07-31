Павелко: Відмова "Динамо" їхати в Маріуполь без офіційної причини - це технічна поразка 0:3

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів про можливе покарання для київського «Динамо» у разі, якщо столичний клуб відмовиться їхати на матч у Маріуполь.

«Наскільки я розумію, УПЛ та КДК будуть приймати рішення. Звичайно, такий вчинок без заборони правоохоронних органів – пряма поразка 0:3. Думаю, це всі розуміють, в тому числі і вболівальники «Динамо».

Це вже демарш не тільки проти футболу, але і проти цілісності України. «Тут я буду, а тут не буду» – це вже вибіркове правосуддя. Правила повинні бути єдині для всіх, без винятків для кого-небудь.

Є регламент, і він буде виконуватися. Демарш без офіційної причини із заборонними, а не рекомендаційними листами – звичайно, це поразка», – сказав Павелко в інтерв'ю програмі «Великий футбол». Цитату наводить сайт Терикон.

Нагадаємо, «Динамо» звернулося до керівництва ФФУ і УПЛ з проханням перенести матч з «Маріуполем» (орієнтовна дата - 26 серпня) в інше місто.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив про те, що буде забезпечена безпека всіх матчів Прем'єр-ліги в Маріуполі.