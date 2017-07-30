"Олімпік" і "Верес" провели черговий матч без голів в УПЛ
21:41, 30 липня 2017Футбол
409
Обидві команди ще не пропускали в нинішньому сезоні.
Артем Кичак зберіг свої ворота сухими, як і його колега Олександр Бандура / dynamo.kiev.ua
Донецький «Олімпік», який проводить домашні поєдинки в Києві на стадіоні ім. Лобановського, зіграв внічию з рівненським «Вересом» у 3-му турі УПЛ.
Матч пройшов без забитих голів. Найреальніший шанс відкрити рахунок був на останніх хвилинах у нападника «Вереса» Руслана Степанюка, який не забив пенальті у ворота Артема Кичака.
Цікаво, що «Верес» за три проведених матчі в сезоні ще не забив жодного гола і також не пропустив – всі три рази фіксувалися нульові нічиї.
У «Олімпіка» схожа нульова серія складається вже з двох матчів. Лише у першому турі підопічні Романа Санжара зуміли здобути перемогу - 2:0 над «Олександрією».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter