"Олімпік" і "Верес" провели черговий матч без голів в УПЛ

Донецький «Олімпік», який проводить домашні поєдинки в Києві на стадіоні ім. Лобановського, зіграв внічию з рівненським «Вересом» у 3-му турі УПЛ.

Матч пройшов без забитих голів. Найреальніший шанс відкрити рахунок був на останніх хвилинах у нападника «Вереса» Руслана Степанюка, який не забив пенальті у ворота Артема Кичака.

Цікаво, що «Верес» за три проведених матчі в сезоні ще не забив жодного гола і також не пропустив – всі три рази фіксувалися нульові нічиї.

У «Олімпіка» схожа нульова серія складається вже з двох матчів. Лише у першому турі підопічні Романа Санжара зуміли здобути перемогу - 2:0 над «Олександрією».