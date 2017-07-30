"Олександрія" і "Зоря" поділили між собою очки у 3-му турі Прем'єр-ліги

В Олександрії на стадіоні "Ніка" місцевий клуб "Олександрія" та луганська "Зоря" провели матч 3-го туру УПЛ.

Команди зіграли внічию - 1:1. «Зоря» пропустила вже на 7-й хвилині, забитим голом у складі господарів відзначився Станіслав Куліш.

На початку другого тайму Дмитро Гречишкін зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Обидві команди поки що залишаються без перемог у цьому сезоні. Зазначимо, що і "Олександрія", і "Зоря" - представники України в Лізі Європи.