"Маріуполь" розгромив "Чорноморець" в 3-му турі Прем'єр-ліги
18:55, 30 липня 2017Футбол
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Дублем відзначився гравець маріупольської команди Сергій Вакуленко.
"Маріуполь" розгромив "Чорноморець" / ФК "Маріуполь"
Команда ФК "Маріуполь" на рідному стадіоні розгромила одеський "Чорноморець" з рахунком 3:0 в третьому турі української Прем'єр-ліги.
Гра проходила повністю під диктовку новачка вищого дивізіону. Господарі відзначилися з пенальті. На 32-й хвилині Руслан Фомін заробив 11-метровий, який реалізував Сергій Вакуленко.
На початку другого тайму «Маріуполь» забив ще двічі. Спочатку Руслан Фомін на 53-й хвилині забив свій перший гол у сезоні після прострілу Сергія Болбата, а на 56-й хвилині Вакуленко зробив дубль після навісу В'ячеслава Чурка.
У підсумку - цілком закономірний та заслужений успіх "Маріуполя".
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