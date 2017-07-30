"Маріуполь" розгромив "Чорноморець" в 3-му турі Прем'єр-ліги

Команда ФК "Маріуполь" на рідному стадіоні розгромила одеський "Чорноморець" з рахунком 3:0 в третьому турі української Прем'єр-ліги.

Гра проходила повністю під диктовку новачка вищого дивізіону. Господарі відзначилися з пенальті. На 32-й хвилині Руслан Фомін заробив 11-метровий, який реалізував Сергій Вакуленко.

На початку другого тайму «Маріуполь» забив ще двічі. Спочатку Руслан Фомін на 53-й хвилині забив свій перший гол у сезоні після прострілу Сергія Болбата, а на 56-й хвилині Вакуленко зробив дубль після навісу В'ячеслава Чурка.

У підсумку - цілком закономірний та заслужений успіх "Маріуполя".