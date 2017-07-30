Віктор Циганков побив історичне досягнення Бишовця в "Динамо"

Півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков встановив історичне досягнення, ставши наймолодшим футболістом клубу з дня його заснування, якому вдалося забити три голи в одному матчі. Про це повідомляє Динамоманія.

Вчора Циганков зробив хет-трик у грі з «Карпатами» у віці 19 років і 256 днів.

Попереднім володарем рекорду був Анатолій Бишовець, який тричі забивав «Чорноморцю» 3 серпня 1966 року. На той момент нападнику було 20 років та 102 дні.

Також Циганков став наймолодшим автором хет-трику «Динамо» в чемпіонаті України, випередивши Гільєрме, який забивав «Карпатам» у віці 20 років 206 днів.