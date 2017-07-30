"Барселона" і "Реал" влаштували яскравий футбол в Майамі

"Барселона" під керівництвом нового тренера Ернесто Вальверде переграла "Реал" у феєричному протистоянні в Майамі у рамках Міжнародного Кубка чемпіонів.

Каталонці вже на 7-й хвилині забили два голи, знищивши захист суперника. Перший шедевр виконав Мессі, а потім Ракітіч скористався асистом Неймара. "Реал" відповів симетрично і до 36-ї хвилини зрівняв рахунок, проте вирішальне слово було за "синьо-гранатовими". Неймар, для якого цей матч може стати останнім в "Барсі", навісив на Піке, а той замкнув ногою.

Команда Вальверде виграла в основний час всі три матчі на Міжнародному Кубку чемпіонів, отже завоювала трофей в Північній і Центральній Америці. Цікаво, що "Реал" фінішував останнім. Команда Зідана всі 3 матчі програла, пропустивши в них 8 голів.

У ще одному матчі "Манчестер Сіті" розгромив "Тоттенхем" - 3:0. Українець Олександр Зінченко, якого сватають в "Наполі", не вийшов на поле.

Міжнародний Кубок чемпіонів

Барселона – Реал – 3:2

Голи: Мессі, 3, Ракітіч, 7, Піке, 50 – Ковачич, 14, Асенсио, 36

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 3:0

Голи: Стоунз, 10, Стерлінг, 72, Діас, 90+1