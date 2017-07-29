"Ворскла" обіграла "Зірку" в матчі УПЛ

У Полтаві завершився матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Зірку" з Кропивницького і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:1.

В середині першого тайму команди обмінялися голами. На 21-й хвилині гол у свої ворота забив гравець "Зірки" Арман Оганесян. Після прострілу Ребенока в штрафну м'яч від ноги Оганесяна, який боровся з Кадимяном, влетів у ворота. Втім, за 4 хвилини, на 25-й, "Зірка" відігралася. завдяки точному удару Максима Драченко. Після навісу в штрафну захисники невдало вибили м'яч, і Драченко точним ударом вразив ближній кут воріт.

Доля матчу вирішилася в самій кінцівці, на 84-й хвилині, коли гол забив Артур Загорулько. Після довгої передачі м'яч від голови Качараби опинився у штрафному у Загорулько, який потужним ударом вколотив його у сітку - 2:1.

Таким чином, "Ворскла" набрала 6 очок і ділить 2-4 місця з "Сталю" та "Шахтарем". у "Зірки", як і раніше, 2 бали і 8-е місце в УПЛ.