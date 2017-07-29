"Динамо" розтрощило "Карпати" в матчі УПЛ

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало львівські "Карпати" і виграла з рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни мали перевагу по ходу всієї гри.

Рахунок вже на 8-й хвилині гри відкрив Віталій Буяльський. Капітан "Динамо" Ярмоленко справа увірвався в штрафний майданчик "Карпат" і прострілив на лінію воротарського, а Віталій Буяльський переправив м'яч у ворота.

А у другому таймі у ворота львів'ян посипався град голів. На 55-й хвилині, після передачі з лівого флангу від Томаша Кадара прийняв м'яч Віктор Циганков і другим дотиком з льоту завдав точний удар - м'яч пролетів під рукою у голкіпера Мисака. Через 3 хвилини, на 58-й, кияни швидкою атакою розірвали оборону "Карпат" і після короткої передачі від Буяльського його партнер по команді Мбокані підсік м'яч над Мисаком. А ще за 4 хвилини, на 62-й, після удару Шепелєва воротар львів'ян у стрибку відбив м'яч, але Віктор Циганков головою спокійно підправив м'яч у ворота.

Нарешті, на 83-й хвилині, після удару Буяльського м'яч влучив у захисника і завис над воротарським майданчиком, а Мисак вже впав в кут. Віктору Циганкову залишалося влучити в порожні ворота - 5:0 впевнена перемога киян.

Таким чином, "Динамо" здобуло третю перемогу поспіль (9 очок з 9 можливих) і впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ. З урахуванням перемоги над швейцарським "Янг Бойз" у кваліфікації Ліги чемпіонів, переможна серія киян становить 4 матчі.