"Шахтар" обіграв "Сталь" в самій кінцівці матча УПЛ

У Дніпропетровську на стадіоні "Метеор" завершився стартовий матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала донецький "Шахтар" і втратила нічию в кінцівці гри, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:2.

Вже на 9-й хвилині рахунок відкрили гравці "Сталі", коли гол забив Орест Кузик. Після довгої передачі Гора Малакяна неузгоджено діяли Срна і Пятов, чим скористався Кузик, який зміг з лінії штрафного майданчика пробити по воротах, в яких вже не було П'ятова. Втім, в самій кінцівці першого тайму, на 45-й хвилині, гол забив Тайсон . Після передачі Ісмаїлі м'яч підхопив Тайсон і чітким низовим ударом вдарив по воротах.

Доля матчу була вирішена на 5-й доданій арбітром хвилині матчу до основного часу гри. Після довгої передачі і знижки Феррейри м'яч підхопив Бланко-Лещук, вийшов один на один з воротарем і вдарив по воротах - 2:1. Вже на 97-й хвилині нерви не витримали у Артура Данієляна, який отримав червону картку. Гравець "Сталі" у штрафному "Шахтаря" грубо зіграв проти Степаненко. Друга жовта картка і вилучення.

Таким чином, у "Сталі" залишилося 6 очок в турнірній таблиці після 3 ігор. У "Шахтаря" - 7 балів і лідерство в таблиці на даний момент.